Ein Umstand, der auch das Blaue Kreuz kritisierte. Aus diesen, und aus Gründen mangelnden Jugendschutzes lehne der Dachverband der Fachorganisation für Suchthilfe das Cannabisproduktegesetz ab, hiess es in einer Stellungnahme. Mit dem Abgabealter von 18 Jahren, einer neutralen Verpackung sowie einem Werbeverbot ergreife die Parlamentskommission zwar wichtige Massnahmen - für den Schutz von Minderjährigen und jungen Erwachsenen reichten diese allerdings nicht aus.