Gewinneinbruch und Absatzrückgang

Mercedes hatte zuletzt mit Gewinneinbrüchen zu kämpfen. 2025 halbierte sich das Konzernergebnis im Vergleich zum Vorjahr nahezu. Allerdings lag es noch immer bei 5,3 Milliarden Euro. Auch beim Absatz verzeichnete Mercedes im vergangenen Jahr Verluste. Mercedes verkaufte etwas mehr als 1,8 Millionen Pkw, was einem Rückgang von neun Prozent entsprach. Vollelektrisch waren davon 168.800, also nicht einmal jeder zehnte Wagen.