Resch hatte bereits angekündigt, dass er für ein Grundsatzurteil notfalls bis zum BGH gehen will. Nach dem Urteil des Kammergerichts bekräftigte er das. Beiträge einzeln löschen zu lassen, sei wegen der Vielzahl nicht praktikabel, sagte er. Es gehe hier nicht um Beleidigungen, sondern um das Androhen körperlicher Gewalt bis hin zum Tod. Das Kammergericht liess Rechtsmittel zunächst nicht zu. Möglich ist aber eine Beschwerde, um doch noch den Weg in die nächste Instanz zu ebnen.