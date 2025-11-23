An der Konferenz hat Rösti mit Sambia und der Mongolei je ein Klima-Abkommen unterzeichnet, wie das Bundesamt für Umwelt am Sonntag bekanntgab. Das Klima-Übereinkommen von Paris ermöglicht es einem Land, Emissionsverminderungen durch Klimaprojekte im Ausland zu erzielen. Die neuen Abkommen schaffen die Rahmenbedingungen für solche Projekte. Was dadurch in diesen Ländern an CO2-Emissionen eingespart wird, kann sich die Schweiz an ihr Klimaziel anrechnen lassen.