Mehrere Umweltorganisationen haben Herstellern des Unkrautvernichters Glyphosat vorgeworfen, im EU-Zulassungsverfahren Risiko-Informationen unterdrückt zu haben. Die österreichische Organisation Global 2000 kündigte am Mittwoch in Wien eine weitere Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft Wien an, der sich auch das Pesticide Action Network - Germany (PAN Germany) und weitere Gruppierungen anschlossen.

27.09.2023 16:01