Zahlreiche Länder haben die Umsiedlung von bedürftigen Flüchtlingen stark reduziert oder ausgesetzt, darunter Deutschland, wie Jackie Keegan sagt, die beim UNHCR das Büro für nachhaltige Lösungen leitet. Ein Argument ist, dass man sich zunächst um die Menschen kümmern wolle, die bereits im Land seien. 2025 hätten nur 37.000 Flüchtlinge eine neue, permanente Heimat gefunden, nach 116.000 im Jahr davor. Die meisten Menschen nahm Kanada auf, fast 12.000, gefolgt von Australien, den USA, Frankreich und Neuseeland.