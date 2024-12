Der UN-Sonderbeauftragte für Syrien hat die wachsende Stabilität des Landes seit dem Sturz des Machthabers Baschar al-Assad gewürdigt und anhaltende internationale Unterstützung gefordert. Der Konflikt sei noch nicht vorbei, sagte der per Video aus Syrien zugeschaltete Pedersen bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York. «Aber wir sehen ein Syrien, das in vielen Teilen ein stabiles Land ist.» Eine weitere Stabilisierung könne auch zu einem Ende der Sanktionen gegen das Land führen.