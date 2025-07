Hilfsorganisationen warnen angesichts der Situation vor einer Verschärfung der humanitären Krise in dem Land. «Afghanistan selbst ist überfordert mit der Aufnahme der Vertriebenen», betont die Organisation World Vision. «Die Wirtschaft liegt am Boden, und schlechte Ernten als Folge des Klimawandels verschärfen die Not.» Viele der Rückkehrer kämen nur mit dem an, was sie am Leibe trügen. Nach Angaben des UN-Welternährungsprogramms sind diesen Sommer knapp zehn Millionen Menschen in Afghanistan von Hunger bedroht./al/nal/DP/jha