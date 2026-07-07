Mit weniger als vier Jahren bis zur selbst gesetzten Frist drohen die Vereinten Nationen ihre ambitionierten Nachhaltigkeitsziele wie etwa das Ende extremer Armut oder des Hungers auf der Welt zu verfehlen. Bei der Hälfte der anvisierten Fortschritte hinke man hinterher und in 15 Prozent der Fälle sei man sogar unterhalb des Ausgangslevels von 2015, heisst es in dem «Bericht zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung 2026». Nur in 36 Prozent der Fälle sei man auf Kurs.