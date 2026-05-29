Die israelische UN-Vertretung in New York reagierte empört auf die Anschuldigungen und gab am Donnerstag bekannt, den Kontakt mit dem Generalsekretariat der Vereinten Nationen unter Guterres abzubrechen. «Die Entscheidung, Israel auf eine schwarze Liste zu setzen und uns vorzuwerfen, sexuelle Gewalt als Kriegswaffe einzusetzen, ist eine ungeheuerliche Entscheidung», wetterte Botschafter Danny Danon. Er sprach von einer «Kampagne» gegen sein Land. «Wir sind fertig mit diesem Generalsekretär!», schrieb Danon auf der Plattform X.