Zum Auftakt des Weltsozialgipfels der Vereinten Nationen in Katars Hauptstadt Doha hat UN-Generalsekretär António Guterres mehr Engagement der Staatengemeinschaft im Kampf gegen Armut und Ungleichheit gefordert. Das Treffen finde statt zu einem Zeitpunkt von «grosser globaler Unsicherheit, Spaltungen, Konflikten und weit verbreitetem menschlichen Leid», sagte Guterres in Doha. «Entwicklungsländer bekommen nicht das Level an Unterstützung, das sie brauchen.» Auch in Hinblick auf die Klimakrise und der von den UN-Mitgliedsländern selbst gesetzten Ziele zur nachhaltigen Entwicklung agiere die Staatengemeinschaft nicht schnell genug.