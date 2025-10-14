Unter Schutt auch Leichen

Das UNDP rechnet damit, auch Leichen zu finden. Schon bei eingeschränkten Einsätzen in diesem Jahr, um Strassen oder Zugänge zu Krankenhäusern freizuräumen, seien die sterblichen Überreste dreier Menschen gefunden worden. «Leider gehen wir davon aus, dass noch viele weitere Leichen geborgen werden müssen», sagte Cilliers. Eine weitere Herausforderung seien Munitionsrückstände, die explodieren können, wenn sie bewegt werden.