Die Not der palästinensischen Zivilisten, die in Nord-Gaza eingeschlossen sind, sei «unerträglich», hiess es weiter. «Wiederholte Versuche, überlebenswichtige humanitäre Hilfsgüter - Nahrung, Medikamente und Obdach - zu liefern, werden von den israelischen Behörden mit wenigen Ausnahmen weiterhin abgelehnt, wodurch zahllose Leben in Gefahr geraten.» Zudem gefährde die Verschiebung der letzten Phase der Polio-Impfkampagne das Leben Tausender Kinder.