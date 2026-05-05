Ein jahrzehntealter Grenzstreit zwischen den Nachbarländern Guyana und Venezuela wird vor dem Internationalen Gerichtshof verhandelt. Die zugrundeliegende Frage, wessen Staatsgebiet die riesige Region Essequibo zuzurechnen ist, hat für die Regierung Guyanas nach eigener Darstellung «existenzielle Bedeutung». «Für das guyanische Volk ist es tragisch, überhaupt daran zu denken, dass unser Land zerstückelt wird - indem man uns einen Grossteil unseres Territoriums nimmt», sagte Guyanas Aussenminister Hugh Hilton Todd zu Beginn der Anhörungen in Den Haag.