Zu Beginn der Weltklimakonferenz in Brasilien hat Präsident Luiz Inácio Lula da Silva den Leugnern der Erderwärmung eine Kampfansage gemacht. Auf dieser «Konferenz der Wahrheit» gehe es auch darum, sich der Desinformation zur Klimakrise entgegenzustellen, sagte der linke Politiker in Belém vor Vertretern aus rund 200 Staaten. «Es ist jetzt an der Zeit, den Leugnern eine neue Niederlage zuzufügen.» Unter anderem hatte US-Präsident Donald Trump die Erderwärmung einen «Schwindel» genannt.