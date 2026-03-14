Fletcher warnte vor den Folgen der Sperrung der für den internationalen Schiffsverkehr enorm wichtigen Strasse von Hormus vor der iranischen Küste: «Lebensmittel, Medikamente, Düngemittel und andere Hilfsgüter lassen sich schwerer transportieren und ihre Lieferung wird teurer.» Daher laute seine Botschaft an die Konfliktparteien und alle, die Einfluss auf sie hätten: «Humanitäre Hilfsgüter müssen sicher durch die Strasse von Hormus transportiert werden können.»