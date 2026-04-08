Grossangriff Israels im Libanon

Ungeachtet der Waffenruhe im Iran-Krieg hatte Israels Luftwaffe überraschend einen Grossangriff auf Ziele im Libanon geflogen, darunter auch in der Hauptstadt Beirut. Dabei wurden nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums mehr als 180 Menschen getötet und Hunderte verletzt.