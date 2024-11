Umweltschützer warnen vor Schlupflöchern und Betrugsmöglichkeiten in einem Beschluss der Weltklimakonferenz zum globalen Handel mit Verschmutzungsrechten. Die Marktregeln für den Ausstoss klimaschädlicher Gase und zu Gutschriften für vermiedene Emissionen seien am Montagabend ohne breite Debatte in einem Hinterzimmer-Abkommen vereinbart worden, hiess es. Erika Lennon vom Zentrum für internationales Umweltrecht (CIEL) sprach am Dienstag von einem «gefährlichen Präzedenzfall» für den gesamten Verhandlungsprozess auf der COP29 in Aserbaidschan.