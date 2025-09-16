In dem Beitrag für die «Deutsche Richterzeitung» ziehen Bock und Ambos das Fazit: «Zusammengefasst spricht die Dynamik des Konfliktgeschehens in einer Gesamtschau mittlerweile eher für statt gegen einen Genozid.» Die von Israel angeführten Kriegsziele - vor allem die Zerschlagung der Hamas - stellen aus ihrer Sicht keinen Widerspruch dar. Vielmehr machen sie deutlich, dass Israel durchaus mehrere Ziele gleichzeitig verfolgen könne. Eine Genozid-Absicht könne dennoch bestehen. «Sie kann durchaus mit militärischen Erwägungen und sicherheitspolitischen Beweggründen zusammentreffen»./oe/DP/stw