Die Kommission sei ebenfalls besorgt über die iranischen Vergeltungsschläge in der Region, teilte sie mit. Es handelt sich bei der Kommission um unabhängige Expertinnen und Experten, die der UN-Menschenrechtsrat 2022 eingesetzt hat, um Menschenrechtsverletzungen im Iran zu untersuchen.
«Die iranische Bevölkerung ist nun gefangen zwischen einer grossangelegten Militäraktion, die Wochen oder Monate dauern könnte, und einer Regierung, die seit langem für schwere Menschenrechtsverletzungen bekannt ist», teilte die Kommission mit./oe/DP/stw
(AWP)