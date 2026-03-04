Eine UN-Untersuchungskommission hat die Angriffe Israels und der USA auf den Iran verurteilt. Die Angriffe verstiessen gegen die UN-Charta, die den Einsatz von Gewalt gegen die territoriale Integrität oder politische Unabhängigkeit eines Landes verbiete, teilten die Kommission unter dem Vorsitz der Juristin Sara Hossain aus Bangladesch in Genf mit. Die UN-Charta gilt als Art Verfassung der Weltgemeinschaft mit gemeinsamen Prinzipien.