«Es geht nicht darum, alle Schiffe an einem einzigen Tag hinauszuführen», sagte Dominguez. «Wir sprechen von der Strasse von Hormus, die etwa 30 Kilometer breit ist.» Die Sicherheit habe dabei die oberste Priorität, «denn bei allen Massnahmen wollen wir das Risiko für die Seeleute keinesfalls erhöhen», sagte Dominguez. Auch mit dem Iran, der IMO-Mitglied ist, werde in dieser Sache gesprochen.