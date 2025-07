UN-Hilfsorganisationen üben scharfe Kritik am jüngsten Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen und der sich dort verschärfenden humanitären Lage. Die «Hungerkrise» in Gaza habe «ein neues Ausmass an Verzweiflung» erreicht, beklagte das Welternährungsprogramm (WFP) auf X. Die Armee habe am Sonntag auf eine grosse Menschenmenge nahe eines WFP-Hilfskonvois geschossen, zahlreiche Menschen seien getötet worden. Das UN-Nothilfebüro sprach zudem von einem «verheerenden Schlag» für die humanitären Bemühungen durch einen neuen «Massenvertreibungsbefehl» der israelischen Armee für Menschen in der Stadt Deir al-Balah im Zentrum Gazas.