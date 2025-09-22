Wegen der Verletzung des estnischen Luftraums durch russische Kampfjets kommt der UN-Sicherheitsrat heute zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Der EU- und Nato-Staat Estland hatte das Treffen beantragt - es soll dem estnischen Aussenministerium zufolge um 10.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MESZ) stattfinden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet vor allem mit Blick auf die Generaldebatte der UN-Vollversammlung eine anstrengende Woche mit viel Diplomatie. Derweil liefern sich Russland und die Ukraine erneut gegenseitige Angriffe aus der Luft mit Schäden und auch Opfern. Russland meldete drei Tote nach ukrainischen Drohnenangriffen auf die von Russland besetzte Halbinsel Krim.