Die Golfstaaten sehen sich weiterhin Raketen- und Drohnenangriffen aus dem Iran ausgesetzt. In der Resolution wurde unter anderem die sofortige Einstellung der iranischen Angriffe auf die Golfstaaten und andere Nachbarstaaten Irans gefordert. Ausserdem wurde Irans Einsatz von Stellvertretergruppen wie der Hisbollah kritisiert.
Die mit dem Iran verbündete libanesische Hisbollah-Miliz hatte als Reaktion auf die Tötung des iranischen obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei wieder Raketen auf Israel abgefeuert. Seitdem greift das israelische Militär im grösseren Umfang im Libanon an.
Die Resolution werde von insgesamt 135 UN-Staaten unterstützt, sagte der UN-Botschafter von Bahrain. Dazu gehörte auch Deutschland. Staaten ausserhalb des Sicherheitsrats können sich Entwürfen anschliessen - ein Schritt mit vor allem symbolischer Wirkung./apo/DP/mis
