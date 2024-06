Der UN-Sicherheitsrat will noch am Montag über eine von den USA eingebrachte Resolution abstimmen, die den von US-Präsident Joe Biden vorgestellten Plan für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg unterstützt. Eine entsprechende Sitzung wurde am Montag auf die Tagesordnung des Gremiums in New York genommen, sie soll im Anschluss an eine vorherige Sitzung gegen 21 Uhr (MESZ) stattfinden.