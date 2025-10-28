In dem Bericht werden zudem Abschiebungen von ukrainischen Staatsbürgern verurteilt. Sie seien vor allem aus dem von Russland besetzten Teil der Region Saporischschja anfänglich in Gebiete unter Kontrolle der ukrainischen Regierung und in den Jahren 2024 und 2025 nach Georgien gebracht worden. Das betreffe mehrere Hundert Ukrainer.