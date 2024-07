Nach dem tödlichen Raketenangriff auf den von Israel besetzten Golanhöhen, der der Hisbollah zugeschrieben wird, haben UN-Vertreter beide Parteien nachdrücklich zu «grösstmöglicher Zurückhaltung» aufgerufen. Ein Flächenbrand in der Region soll vermieden werden. «Wir bedauern den Tod von Zivilisten - kleinen Kindern und Teenagern - in Madschd al-Schams. Die Zivilbevölkerung muss zu jeder Zeit geschützt werden», teilten der Chef der UN-Friedenstruppe im Libanon, Aroldo Lázaro, und die Sonderkoordinatorin für das Land, Jeanine Hennis-Plasschaert, in einer gemeinsamen Stellungnahme mit.