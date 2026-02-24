Baerbock warnt vor «Welt der Regellosigkeit»

Zur offiziellen Begründung der USA, es gebe derzeit Verhandlungen, in die solle man sich nicht einmischen, sagte Baerbock, es gehe um die Frage: «Akzeptiert eine der grössten und mächtigsten Kräfte in dieser Welt weiterhin, dass die gemeinsamen Spielregeln die UN-Charta sind, wo es ein Gewaltverbot gibt - also dass man sein Nachbarland nicht überfallen darf - und akzeptiert man das auch für Friedensverhandlungen? Offensichtlich nicht mehr. Dann würden wir in eine Welt der Regellosigkeit abrutschen.»