Berichten zufolge ist bei einem Drohnenangriff Israels im Süden des Libanons eine Person getötet worden. Der libanesischen Nachrichtenagentur NNA zufolge wurde ein Auto in der Nähe der Ortschaft Kfar Tebnit angegriffen. Das israelische Nachrichtenportal «ynet» berichtete unter Berufung auf Sicherheitsquellen, ein Fahrzeug sei von einer Drohne attackiert worden, um «eine Bedrohung zu eliminieren». Israels Armee teilte auf Anfrage mit, man prüfe die Angaben.