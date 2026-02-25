Seit der Annahme der Alpeninitiative durch das Schweizervolk im Jahr 1994 steht in der Verfassung, dass pro Jahr aus Gründen des Umweltschutzes höchstens 650'000 Lastwagen durch die Schweizer Alpen fahren dürfen. Doch ist diese Zahl immer wieder überschritten worden - 2024 waren es 960'000 Fahrten. Und der Anteil der Bahn am Güterverkehr durch die Alpen hat 2024 abgenommen.