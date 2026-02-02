Wieder Ballon aus Belarus

Wie in den Tagen zuvor berichteten die Streitkräfte auch heute vom Eindringen eines ballonartigen Flugobjekts aus Belarus in den polnischen Luftraum. Solche Ballons dienen nach Einschätzung des polnischen Grenzschutzes zum Schmuggel, zum Beispiel von Zigaretten. Es wird aber auch nicht ausgeschlossen, dass sie die Reaktion der polnischen Flugabwehr testen sollen./fko/DP/nas