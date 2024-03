Die Aktie der italienischen Bank Unicredit wird an diesem Freitag, 8. März, die Bayer-Aktie im währungsgemischten Stoxx Europe 50 ersetzen. Dies gab die Deutsche-Börse-Tochter Stoxx Ltd. am Freitagabend, 1. März, bekannt. Im Leitindex der Eurozone, dem EuroStoxx 50 , wird es im März keine Änderungen geben.

04.03.2024 10:32