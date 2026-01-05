Die Lebensmittelproduktion in der Schweiz und ein angemessenes landwirtschaftliches Einkommen gehören zu den wichtigsten agrarpolitischen Zielen von Landwirtinnen und Landwirten und auch von Nicht-Landwirten. Bei den Agrar-Umweltzielen gehen die Meinungen aber auch innerhalb der Landwirtschaft deutlich auseinander.