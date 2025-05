Im Zuge der neuen Grossoffensive von Israels Militär im Gazastreifen nimmt die internationale Kritik - auch von engen Verbündeten - am israelischen Vorgehen zu. Täglich werden nach palästinensischen Angaben Dutzende Menschen bei Angriffen der Armee getötet. Auch die monatelange Blockade von Hilfslieferungen durch Israel in den Gazastreifen sowie die derzeitigen Beschränkungen für die Einfuhr versetzen Partner in Aufruhr.