Zum Hergang sagte der Sprecher: «Auf einer Parkposition klappte unerwartet das Bugfahrwerk des Flugzeugs ein.» Das Flugzeug trug die Flugnummer LH450 und sollte nach Los Angeles fliegen. «Zum Zeitpunkt des Vorfalls befanden sich Crew- und Bodenmitarbeitende an Bord. Fluggäste waren noch nicht eingestiegen. »Mehrere Mitarbeitende wurden verletzt und werden derzeit medizinisch versorgt", teilte ein Sprecher der Airline mit.