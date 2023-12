Vom 1. April 2024 an müssen neue Fahrzeuge in der Schweiz mit einem Unfall-Datenschreiber und neuen Fahrassistenz-Systemen ausgerüstet sein. Das hat der Bundesrat am Freitag entschieden und mehrere Verordnungen angepasst, im Einklang mit Bestimmungen in der EU.

22.12.2023 14:33