«Fidesz hat natürlich dagegen gestimmt, weil sie nicht gegen die Korruption kämpfen wollen», betonte der neue Ministerpräsident Peter Magyar in einer Video-Ansprache bei Facebook. Die neue Behörde sei ein «riesiger Schritt» hinsichtlich «einer unserer wichtigsten Verpflichtungen.» Die Aufgabe der Organisation bestehe darin, «so viel wie möglich des gestohlenen Eigentums zurückzuerlangen und es wieder zum Wohle der Nation einzusetzen», schrieb Magyars Partei Tisza. «Zehntausende Milliarden Forint (Milliarden Euro) sind in den letzten zwei Jahrzehnten durch Korruption und illegale Transaktionen vom Staat in private Taschen geflossen.»