Ungarn betreibt seit 1982 in der südungarischen Stadt Paks ein von der damaligen Sowjetunion geliefertes Atomkraftwerk. Zwei der vier Blöcke sollen den Plänen zufolge durch zwei neue Reaktoren aus der Fertigung des russischen Nuklearkonzerns Rosatom ersetzt werden. Der 2014 vereinbarte Bau steckt immer noch in der Anfangsphase. Mit einer Inbetriebnahme wird nicht vor Mitte der 2030er-Jahre gerechnet.