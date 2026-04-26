Politologe: Mangelnder Realitätssinn

In seiner Facebook-Erklärung kündigte Orban einen Fidesz-Parteitag im Juni an, bei dem die Spitzengremien neu gewählt werden sollen. Er stehe erneut für den Vorsitz zur Verfügung, wenn ihm der Parteitag das Vertrauen ausspreche, fügte er hinzu. Der Politik-Analyst Gabor Török attestierte ihm deshalb mangelnden Sinn für die Realitäten. «Die Partei und ihr Chef sind vorerst nicht dazu bereit, das Gebot der Stunde und die Schwere der Wahlniederlage zu erkennen», schrieb er./gm/DP/zb