Ermutigung durch Trump

Orban steht wegen der in einem knappen Jahr anstehenden Parlamentswahl unter Druck. Mit dem Quereinsteiger und Fidesz-Abtrünnigen Peter Magyar tritt gegen ihn ein bürgerlich-konservativer Herausforderer an, dessen neue Tisza-Partei in den Meinungsumfragen seit Monaten klar vor Orbans Fidesz liegt. Zugleich fühlt sich der ungarische Machthaber durch die Vorgehensweisen von US-Präsident Donald Trump ermutigt. So steht die für die Förderung von demokratischen NGOs im Ausland massgebliche Hilfsorganisation Usaid vor ihrer Abschaffung durch die Trump-Administration. Auch in Ungarn gab es Bezieher von Usaid-Geldern./gm/DP/mis