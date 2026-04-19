Magyar schrieb nach dem Treffen mit den Vertretern der EU-Kommission: «Ohne EU-Gelder kann die ungarische Wirtschaft nicht wieder in Gang gebracht werden.» Er bekräftigte seine Pläne für im Wahlkampf angekündigte Reformen: den Beitritt Ungarns zur Europäischen Staatsanwaltschaft, die Wiederherstellung der Freiheit und Unabhängigkeit der Justiz, der Presse und der Hochschulbildung.