«Ich glaube, er (der Ukraine-skeptische Block) wird kommen - und er wird immer sichtbarer werden», sagte der Berater Orban - der mit Ungarns Regierungschef nicht verwandt ist - den Angaben zufolge. Die Zusammenarbeit der östlichen EU-Länder habe bereits während der Flüchtlingskrise von 2015 «sehr gut funktioniert», sagte er mit Blick auf das Visegrad-Bündnis, zu dem neben den drei Ländern formell auch Polen gehört. Allerdings haben sich die Beziehungen zwischen Ungarn und Polen gerade wegen unterschiedlicher Haltungen in der Ukraine-Russland-Frage deutlich abgekühlt.