Am letzten Wochenende hatte es noch so ausgesehen, dass Paks wegen des niedrigen Wasserstands der Donau früher oder später hätte völlig heruntergefahren werden müssen. Es wäre dies die erste Komplettabschaltung seit Inbetriebnahme des ersten Reaktorblocks im Jahr 1982 gewesen. Seit der Nacht zum Dienstag steigen jedoch die Wasserstände der Donau in Ungarn wieder geringfügig an.