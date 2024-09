Vorwürfe, wonach ausländische und deutsche Firmen in Ungarn benachteiligt würden, wies er zurück. Das ungarische Wirtschafts- und Steuermodell sei nicht das Problem. «Ich denke, das Problem ist jetzt das deutsche Wirtschaftsmodell. Deutschland befindet sich in der Stagnation.» Deutsche Unternehmen hatten sich in der Vergangenheit etwa über eine diskriminierende Behandlung und ungleiche Wettbewerbsregeln in Ungarn beschwert.