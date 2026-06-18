Sonderangebotspflicht unverhältnismässig

Aus Luxemburg hiess es dazu: Dadurch könnten Händler ihre Preise und Verkaufsmengen nicht mehr frei nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten festlegen. Ausserdem sei die Sonderangebotspflicht unverhältnismässig und nicht geeignet, die Ziele zu verwirklichen. Die Regelung betreffe nur Händler, «die sich im Allgemeinen eher in städtischen als in ländlichen Gebieten befinden». Daher seien die reduzierten Lebensmittel für einen erheblichen Anteil von Verbraucherinnen und Verbrauchern schwer zugänglich. Mittlerweile ist die Regelung in Ungarn abgeschafft. In Kraft sind aber Handelsspannen-Obergrenzen für bestimmte Produkte.