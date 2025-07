Industrie zurückhaltend - Experte warnt vor Jobabbau

Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) sieht in dem pauschalen Zollsatz von 15 Prozent für Maschinenimporte in die USA «eine bedauerliche Entwicklung, die insbesondere die amerikanischen Hersteller belasten wird», wie Verbandspräsident Bertram Kawlath mitteilte. Praktisch jeder amerikanische Fertigungssektor sei auf europäische Maschinenimporte angewiesen. «Und dies wird auch so bleiben, selbst wenn Maschinenbaufirmen aus Europa weiterhin in den USA investieren», sagte Kawlath.