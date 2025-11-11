Geholfen werden soll vielen Menschen in der Ukraine, denen der vierte Kriegswinter mit oft minus 20 Grad droht, ebenso mehr als zwei Millionen Afghanen, die Pakistan und der Iran teils mittellos in ihre Heimat zurückgedrängt haben. Auch Syrern, die nach dem Sturz der Assad-Regierung im Dezember 2024 in ihre Heimat gingen, aber dort teils zerstörte Häuser und wenig intakte Infrastruktur etwa für Strom oder Wasser antreffen, sollen Hilfe bekommen.