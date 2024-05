Teilerfolg für Besetzer in Lausanne

An der Universität Lausanne (Unil) brachen die Protestierenden am Mittwochabend die nächtliche Besetzung der Halle in einem Gebäude ab. Die Unil-Leitung habe einige Konzessionen gemacht, und sie könnten die Räumlichkeiten tagsüber von 7 bis 22 Uhr für die Proteste nutzen, sagten Vertreter des Kollektivs am Donnerstagnachmittag.