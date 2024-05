Die pro-palästinensischen Studierenden der Universität Genf werden auch in der Nacht zum Freitag noch in der Halle schlafen. Aber sie stimmten zu, in dem vom Rektorat eingesetzten wissenschaftlichen Rat zu bleiben. Dieser soll die Rolle der Universität in der öffentlichen Debatte im Allgemeinen untersuchen. Ein erstes Treffen fand am Donnerstag statt und dauerte drei Stunden.