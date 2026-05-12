Die Universität beabsichtigt, den Kapitalstock mit anderen Spenden und Legaten weiter aufzubauen, um Erträge künftigen Generationen von Studierenden zukommen lassen zu können. Ein ehrenamtliches Komitee entscheidet laut Mitteilung über die Anlagestrategie mit dem Ziel, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen. «Die Erträge werden der HSG helfen, die Exzellenz der Universität dauerhaft zu sichern und Investitionen in Initiativen ermöglichen, die über die staatliche Grundfinanzierung und den Leistungsauftrag hinausgehen.»